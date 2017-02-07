Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает своего российского коллегу Владимира Путина и не ведет дел в России.

«Я не знаю Путина, у меня нет сделок в России, и ненавистники сходят с ума, при этом Обама может заключать сделки с „террористом номер один“, Ираном, — нет проблем!» — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу FoxNews Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один».

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