Трамп заявил, что не знает, что именно происходит на Украине

США не знают в точности, что происходит на Украине, но это предстоит узнать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Ведущий телеканала Билл О’Рейли описал Трампу свою версию происходящего. По его словам, сразу же после разговора Путина и Трампа неделю назад «пророссийские силы расширили насилие на Украине». После этого О’Рейли спросил Трампа, не воспринял ли он это как оскорбление.

«Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются — такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим», — сказал Трамп.

Ранее Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.