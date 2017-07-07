Трамп заявил, что для него честь встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным честь для него.

Трамп в начале встречи обратился к присутствовавшим в помещении представителям прессы, он смотрел в сторону журналистов, а о Путине говорил в третьем лице: «президент Путин и я обсуждали различные вопросы». После нынешнего разговора, сказал Трамп, он ожидает, что в отношениях РФ и США произойдет много положительного.

После Трамп повернулся к Путину и сказал: «Это честь быть с вами».

Президент РФ со своей стороны сказал, что рад познакомиться с Трампом. Путин при этом на протяжении всего своего заявления обращался лично к Трампу.

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