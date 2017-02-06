Россия 

Трамп хочет «вбить клин» между Россией и Ираном, — источники

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Трамп хочет «вбить клин» между Россией и Ираном, — источники | Русская весна

Команда президента США Дональда Трампа ищет способы разрушить военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации, а также на европейских и арабских чиновников.

«Если есть возможность вбить клин между Россией и Ираном, мы готовы ее изучить», — заявил один из представителей команды президента США.

По словам источников WSJ, новая стратегия, над которой работают в администрации, сможет уравновесить «кажущиеся противоречивыми клятвы об улучшении отношений с Россией» со стороны Дональда Трампа и агрессивные попытки Вашингтона бросить вызов Ирану — одному из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке.

По словам источника, США «не питают иллюзий» по поводу отношений с Москвой и российским президентом Владимиром Путиным. При этом Вашингтон не считает Россию экзистенциальной угрозой, сравнимой с СССР, поэтому Трамп сосредоточен в первую очередь на сдерживании Ирана.

WSJ подчеркивает, что описанная выше стратегия не объясняет должным образом те «смешанные сигналы», которые Трамп и его окружение посылает Москве и которые встревожили многих союзников США.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486371321

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