Россия 

Трамп хочет открыть новую страницу в российско-американских отношениях, — Пенс

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Трамп хочет открыть новую страницу в российско-американских отношениях, — Пенс | Русская весна

Президент США Дональд Трамп желает открыть новую страницу в отношениях с Россией.

Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс.

«На что настроен президент Трамп, так это на восстановление американского лидерства на мировой арене, он рассчитывает открыть новую страницу в отношениях с другими государствами, в том числе с Россией», — заявил Пенс в интервью телекомпании Fox News.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486396970

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