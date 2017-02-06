Трамп хочет открыть новую страницу в российско-американских отношениях, — Пенс

Президент США Дональд Трамп желает открыть новую страницу в отношениях с Россией.

Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс.

«На что настроен президент Трамп, так это на восстановление американского лидерства на мировой арене, он рассчитывает открыть новую страницу в отношениях с другими государствами, в том числе с Россией», — заявил Пенс в интервью телекомпании Fox News.