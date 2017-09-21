Трамп вызвал Порошенко в отель на час
Сегодня у лидера Украинского Государства счастливый день: президент США Дональд Трамп вызвал его в отель аж на целый час.
Как сообщает пресс-офис Белого Дома, встреча Трампа и Порошенко назначена на 10:30 по нью-йоркскому времени (17:30 мск). Рандеву пройдет в Lotte New York Palace Hotel.
Добавим, что до Порошенко Трамп пообщается с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а после разговора с президентом «незалежной» встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Напомним, первая и до сих пор единственная встреча Порошенко и Трампа также имела место в США и продлилась около 6-ти минут.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1505984490
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