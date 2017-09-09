Трамп выделил более $ 15 млрд на ликвидацию последствий «Харви»
Президенту США Дональду Трампу пришлось пойти на повышение потолка государственного долга для того, чтобы бюджет страны выделил более $ 15 млрд на ликвидацию последствий урагана «Харви» и помощь пострадавшим. Как сообщил Белый дом, глава государства подписал соответствующий бюджет, утвержденный ранее Конгрессом.
Ранее Трамп провел встречу с лидерами демократов в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, которые после этого объявили о достижении компромиссного решения — госдолг повышен до 8 декабря, что способствует решению разногласий по бюджету между Республиканской и Демократической партиями.
В конце августа «Харви» обрушился на Техас. Тем временем, сейчас на Флориду надвигается ураган «Ирма», который еще сильнее. Кроме того, набирает силу третий ураган — «Хосе».
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/09/tramp-vydelil-bolee-15-mlrd-na-likvidaciyu-posledstviy-harvi