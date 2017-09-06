Трамп ввел во Флориде и Пуэрто-Рико чрезвычайное положение из-за урагана
По территории США ударил ураган «Ирма», который, по словам местных синоптиков, уже усилился до высшей — пятой категории. По прогнозу, стихия затронет Флориду, Виргинские острова и Пуэрто-Рико.
Как сообщил Белый дом, на этих территориях, по распоряжению президента Дональда Трампа, введено чрезвычайное положение. «Теперь агентство по ЧС может привлекать различное оборудование и ресурсы, которые понадобятся для смягчения последствий стихии», — сказали в администрации Трампа.
Ранее EADaily сообщало, что стоимость восстановительных работ после наводнений, вызванных ураганом «Харви», который ударил по США в конце августа, может составить до $ 180 млрд. Ранее Дональд Трамп в экстренном порядке запросил у Конгресса $ 7,85 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/06/tramp-vvel-vo-floride-i-puerto-riko-chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-uragana