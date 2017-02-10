Трамп vs Маккейн: как два республиканца не поделили Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка «увязла в конфликтах» по всему миру благодаря таким, как сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Это не первый случай критики известного политика-«ястреба» со стороны нового хозяина Белого дома. Сенатор отвечает президенту взаимностью.

Так, он пригрозил Трампу «превратить санкции против России в закон», если тот попытается их аннулировать.

RT разбирался, как далеко завела двух влиятельных политиков взаимная вражда.

Президент США Дональд Трамп обвинил своего коллегу по Республиканской партии сенатора Джона Маккейна в том, что из-за таких, как он, Америка погрязла в конфликтах по всему миру.

«Сенатору Маккейну не стоит говорить об успехе или провале миссии в СМИ. Это только приободряет врага.

Он проигрывает так долго, что не знает больше, как выигрывать, просто посмотрите на беспорядок, в котором оказалась наша страна — мы погрязли в конфликтах по всему миру», — написал Трамп в личном аккаунте Twitter.

Слова и спекуляции

Это не первое обвинение Маккейна со стороны Трампа в неспособности заниматься реальной политикой.

Ещё будучи кандидатом в президенты, он упрекал сенатора от Аризоны в популизме.

«Он много говорит, но ничего не делает», — отмечал Трамп.

Будущий хозяин Белого дома заявлял, что не считает Маккейна, побывавшего во время Вьетнамской войны в плену, героем и вообще «любит тех, кто в плену не был».

Сенатор отвечал кандидату на президентский пост взаимностью.

«У Трампа нет неограниченной лицензии порочить лучших среди нас», — говорил Маккейн.

После того как Трамп резко высказался о мексиканских мигрантах, ветеран Вьетнама заявил, что тот «безумен», а узнав, что и после инаугурации миллиардер не отказывается от желания налаживать контакты с Москвой, пригрозил всячески мешать отмене антироссийских санкций.

«Надеюсь, что Трамп положит конец этим спекуляциям (о снятии санкций с России. — ред.) и откажется от этого безрассудного шага. Если нет, то я буду работать со своими коллегами над тем, чтобы не допустить отмены санкций против России», — говорится в заявлении сенатора.

Мясники и ястребы

Парадоксально, но именно отношения с Россией стали главным камнем преткновения в политическом спарринге любителя воинственных идеологем Маккейна и ненавистника идеологии, прагматика Трампа.

Так, известный русофоб Маккейн настаивает, что Россия якобы стремится подорвать интересы национальной безопасности США. Он не утруждает себя приведением аргументов, называя президента России «мясником и головорезом» и одновременно сетуя на то, что Москва отобрала у Вашингтона роль ведущего игрока в ближневосточной политике.

Трамп, в свою очередь, многократно подчёркивал, что доктрина политиков-«ястребов», не желающих сотрудничать с Кремлём даже по таким базовым проблемам, как глобальный терроризм, является попыткой «развязать третью мировую войну».

В ходе недавнего интервью телеканалу Fox News Трампу пришлось пояснить, что США не безгрешны и совершали не меньше ошибок, чем обвиняемые Западом в агрессии страны. Ведущий Fox News назвал Владимира Путина убийцей, однако президент США пояснил, что уважает российского лидера и думает, что для Америки было бы лучше ладить с ним, а не враждовать.

Узнав об этом, вашингтонский «ястреб» выступил в сенате на фоне портрета Бориса Немцова и заявил, что будет делать всё возможное, чтобы помешать «безумцу» Трампу сотрудничать с Россией.

Сенатор от Аризоны стал одним из сторонников законопроекта, который ограничит возможности президента США по отмене санкций против России в одностороннем порядке. В тексте документа говорится, что если Дональд Трамп решит в одностороннем порядке отменить антироссийские меры, то Белому дому необходимо будет пояснить причины такого решения.

Документ был внесён на рассмотрение в конгресс 8 февраля. Конгрессмены могут проголосовать против данных мер в течение 120 дней, после которых закон вступит в силу.

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Виктор Астафьев