Трамп вернул спецслужбы из Зазеркалья в реальный мир

Ну что ж, вот и «первая ласточка» полетела, неся весть о начале выздоровления тяжелобольной американской внешней политики.

Итак, «Американские власти смягчили ограничительные меры, принятые в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи c обвинениями в причастности к хакерским атакам на американские серверы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. Теперь разрешается „запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения“, выданные ФСБ России на „продукты информационных технологий“. При этом общая стоимость оплаты не должна превышать 5 тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется», передает «Журналистская Правда».

Таким образом, Трамп отменил один из последних указов Обамы, согласно которому накануне нового, 2017 года, вводились санкции против ФСБ и ГРУ. Вы еще не забыли, как это было? А главное, почему это было из ряда вон выходящим?

Я не знаю, что сейчас употребляет бывалый планокур Барак Обама (в горячей любви к «травке» он неоднократно признавался), но его декабрьское заявление о наложении санкции на ГРУ и ФСБ в связи с «вмешательством в американские выборы президента» — это точно из какого-то параллельного мира, с белыми кроликами и чеширскими котами.

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Вдумаемся в этот казус: одна страна налагает санкции на разведслужбы другой. Нормально ли это? Общепринято ли? Что здесь «не так»?

Что такое спецслужбы как таковые? Это необходимые инструменты оборонного арсенала любой страны и, в таком качестве, составляющая государственного суверенитета. У любой страны, если ей позволяют материальные возможности, есть своя разведка и контрразведка. И по умолчанию понятно, что разведка занимается чем-то секретным за границами своего государства.

Если для Барака Обамы это сюрприз, то спешу его просветить: в США несколько десятков (!) разведывательных организаций — и все они считают зоной своих интересов и исследований весь мир. И тут глупо обижаться на «плохие США» и требовать от них закрыть и упразднить все эти организации — у каждого государства есть свои интересы национальной безопасности, и разведка действует в их контексте.

Обижается ли Россия на Америку при поимке очередного американского шпиона (а их ловят с завидной регулярностью или вот недавний скандал с хакерами шайки «Шалтай-Болтай», оказавшихся завязанными на ЦРУ)? Вводит ли санкции против, скажем, ЦРУ, завербовавшего его? Я такого не помню.

А ведь, согласитесь, во время белоленточных волнений рука Америки ой как чувствовалась — вот бы Путину тут же выслать штатовских дипломатов да объявить Госдеп «преступной организацией, вмешивающейся во внутреннюю политику чужого государства».

Бог с ней, с Россией. Обратим свой взор в Европу. Вспомним чудовищный скандал с обнаруженной у лидеров Франции и Германии прослушкой от АНБ. Это ли не явное и беспардонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств на высочайшем уровне? Требовали ли Франция и Германия санкций против АНБ? Нет.

Десятилетиями идёт война спецслужб — разведки и контрразведки. Лучшие «санкции» против чужой разведки — эффективная работа собственных контрразведчиков.

Они ловят наших доблестных разведчиков, мы — их гнусных шпионов. Потом их негласно обменивают друг на друга. Рутина. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Как авиация и ПВО, подлодки и противолодочная оборона.

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И вот общепринятые правила нарушились. США в прямом смысле действовали в духе «кисо обиделось». Надо понимать из слов Обамы, принадлежность к ГРУ и ФСБ — уже достаточное основание для того, чтобы Америка могла применить весь арсенал санкционного давления на человека: от запрета на въезд (это, впрочем, не так уж страшно) до ареста имущества, счетов и даже… задержания где-нибудь в проамериканской стране?

То есть, по факту, подобная практика взята из опыта борьбы с терроризмом — раз ты член какой-нибудь «Аль-Каеды», то этого уже с головой достаточно для всех возможных неприятностей в США. А ведь в ФСБ и ГРУ работают десятки, как бы ни сотни, тысяч человек, из которых жалкие проценты имеют реальное отношение к зарубежным операциям. Но Обама суммарно записал их всех в «члены антиамериканской преступной организации». Лейтенант ФСБ в Уфе? Всё, гуд бай, Америка.

Поймите меня правильно: я не то, чтобы очень переживал за исчезнувшую возможность для оного лейтенанта побывать в Нью-Йорке (хотя, строго говоря, почему нет? Чем он хуже всех прочих людей?). Я просто акцентирую внимание на том, что США решились на шаг, который вообще, кажется, не применялся в последние десятилетия в мировой практике.

Но ведь тут налицо явная половинчатость. ГРУ — армейская разведка. Так чего уж там, давайте и вообще все вооруженные силы Российской Федерации «запретим». Давайте «запретим» Следственный Комитет, МВД, Росгвардию и прочие российские силовые ведомства — чем они хуже ФСБ, которая, вообще-то говоря, ориентирована на внутреннюю безопасность страны, но это не помешало Обамке наложить на неё свою черную санкционирующую лапу.

Если идти до конца в рассуждениях, то вывод один: США в очередной раз продемонстрировали, что отрицают право за всеми прочими странами мира на реальный суверенитет, невозможный без всех компонентов оборонного потенциала. Двойные стандарты as is.

Трамп же начала с того, что этот, наиболее абсурдный указ прежней власти, отменил. И это — отличное начало.

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