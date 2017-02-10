Трамп в разговоре с Путиным раскритиковал договор СНВ-3

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшемся 28 января, раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенный в 2010 году при администрации Барака Обамы, пишет в четверг The Hill.

Сообщается, что когда президент России поднял вопрос о продлении этого договора, Трамп прервался, чтобы уточнить у своих помощников содержание документа.

После чего вернулся к разговору и заявил, что это было одним из плохих соглашений, заключенных предыдущей администрацией, которое было более выгодно для России, чем для США.

Отмечается, что в официальном пресс-релизе Белого дома, выпущенном по итогам этой беседы, не говорилось о том, что лидеры затронули тему договора СНВ-3. Сейчас представители президента также отказываются это комментировать.

«Беседа президента (Трампа, — ред.) с президентом Путиным носила частный характер, и мы намерены оставить (эту тему, — ред.)», — сказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

«Мы опубликовали текст этого разговора, больше нам нечего добавить», — заявил он.

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Договор СНВ-3, подписанный в апреле 2010 года, предполагает сокращение до 700 единиц развернутых баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также ограничивает количество боезарядов на них — не более 1550 единиц.