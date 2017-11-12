Трамп: Санкции против Москвы — «тяжелые», но дружба России и США принесет пользу всему миру

Президент США Дональд Трамп назвал санкции, введённые против России, «очень тяжелыми».

«Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, куда президент США отправился после саммита АТЭС.

«Полагаю, если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы все время бороться, — для всего мира это станет приобретением, в том числе и для нашей страны», — добавил американский лидер.

Ранее в своём Twitter он написал буквально следующее:

«Когда уже все ненавистники и идиоты осознают, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо? Они всё играют в политические игры, которые нашей стране идут только во вред. Я же хочу решить вопрос с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом. И Россия в этом может здорово помочь!»

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