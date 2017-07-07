Россия 

Трамп «с нетерпением ждёт» встречи с Путиным

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Трамп «с нетерпением ждёт» встречи с Путиным | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет сегодня, 7 июля, «на полях» G20 в немецком Гамбурге.

«С нетерпением жду сегодняшних встреч с мировыми лидерами, в том числе встречи с Владимиром Путиным. Есть много тем для обсуждения», — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Напомним, саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7—8 июля, встреча российского и американского президентов начнется в 16:45 (мск).

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499415866

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