Трамп: Россия «дестабилизирующе» ведет себя в Восточной Европе

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Варшаве, заявил, что действия России в Восточной Европе носят «дестабилизирующий характер».

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — заявил Трамп, добавив, что «альянс между Польшей и НАТО носит критический характер для сдерживания конфликтов и для того, чтобы война никогда не разорила вас, и чтобы мир стал более безопасным местом».

«Америка привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе», — пояснил президент США для тех, кто в этом сомневается.

Добавим, что в Кремле уже отреагировали на слова Трампа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва «не согласна с таким подходом» администрации США.

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