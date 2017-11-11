Трамп рассказал, почему у Обамы не сложились отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него могут сложиться отличные отношения с лидером России Владимиром Путиным — в отличие от его предшественника Барака Обамы, которому это не удалось из-за отсутствия «химии».

«Думаю, что у меня с президентом Путиным могут быть отличные отношения, и это будет прекрасно для обеих стран… Хиллари попробовала и потерпела неудачу. Никто об этом не говорит… Она сделала эту дурацкую кнопку „перезагрузки“, это было просто смешно», — сказал журналистам Трамп, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Трамп имел в виду известный эпизод, когда госсекретарь Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову символическую «кнопку перезагрузки», на которой по ошибке было написано по-русски: «перегрузка».

«Обама пытался и потерпел неудачу. Не получилось, потому что не было „химии“. У них (с Путиным — ред.) не было правильной „химии“. И знаете что? Я это понимаю, потому что у меня с некоторыми людьми тоже нет „химии“. Например, с некоторыми из вас», — обратился Трамп к представителям СМИ.

«У Обамы не было правильной „химии“ с Путиным. А Хиллари это было совсем не под силу», — добавил президент США.

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