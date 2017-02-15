Трамп рассказал, почему его команду обвиняют в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о «российских связях» его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон.

«Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон», — написал президент в Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что эти сообщения не опираются ни на какие факты.

В начале недели свой пост покинул советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, который признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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СМИ сообщали, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, подчеркнув при этом, что их беседу передали неверно.