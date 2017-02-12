Шоу-бизнес 

Трамп рассказал о своем отношении к дочери Иванке

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что гордится своей старшей дочерью Иванкой и восхищается ее умением «идти с высоко поднятой головой», не взирая на давление журналистов.

«Горжусь своей дочерью Иванкой. Несмотря на критику и такое плохое отношение со стороны СМИ, она все равно идет с высоко поднятой головой, это действительно прекрасно», — пишет политик на своей странице в Twitter.

Недавно в США разразился скандал после того как сеть универмагов Nordstrom отказалась закупать товары бренда Иванки. Компания пояснила, что сделала это из-за низких показателей продаж. Фирма дочери президента США занимается выпуском ювелирных украшений, обуви и аксессуаров.

По материалам: http://ridus.ru/news/244591

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