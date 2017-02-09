Трамп, Путин или их противники? Кто получит Нобелевскую премию мира — 2017

В шведских и норвежских СМИ обсуждается грядущее вручение нобелевской премии мира, которое в этом году может стать одним из самых скандальных в истории.

Списки номинантов держатся в строжайшем секрете, однако из исследовательского института мира в Осло и центра политических вопросов и иностранных дел Франции поступила информация о том, кто выдвинут на эту престижную премию. Среди претендентов — президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и оппоненты двух политиков. RT разобрался, зачем комиссия выбрала противоречивые кандидатуры.

На днях в Швеции произошла утечка информации о тех, кто сможет претендовать на Нобелевскую премию мира в 2017 году. В исследовательском институте мира в Осло и центре политических вопросов и иностранных дел Франции сделали прогнозы на основе своих данных и включили в списки номинантов не только президентов крупнейших держав, но и их идеологических противников.

За права человека

Исследовательский институт в Осло на протяжении десяти лет делал правильные прогнозы относительно премии. Аналитики заявили, что лидеры США и России непременно попадут в список, но премию могут и не получить из-за огромного количества конкурентов.

«По информации, полученной нашим институтом, премию получит Американский союз защиты гражданских свобод. Такой выбор продемонстрирует общественное недовольство Дональдом Трампом, потому что союз осуждает его антимигрантскую политику, — заявил директор института мира Кристиан Берг Харпвикен.

— Это был бы достойный выбор, потому что организация долгие годы ведёт свою борьбу за права человека не только в США, но и в мировом пространстве».

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) критикует политику Дональда Трампа, в частности закон, запрещающий въезд в США граждан семи мусульманских стран. Союз поддерживают всё больше американцев: за год он получил около $24 млн пожертвований — это примерно в шесть раз больше, чем обычно.

Сотрудник пресс-службы комитета Хальвор Бергграф сообщил, что среди основных фаворитов — Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, организация, занимающаяся интеграцией стран Западной Африки в мировую экономику. — прим.ред.) и президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, который борется с насилием в регионе.

Также среди кандидатов на получение престижной премии — организация «Белые каски» и её основатель Раед аль-Салех. Активисты, называющие себя правозащитниками, работают в Сирии — на подконтрольной боевикам территории — и получают финансирование от людей, открыто выступающих против Башара Асада. Организация имеет неоднозначную репутацию: её участников подозревают в связях с террористами.

RT неоднократно сообщал, что мирные сирийцы не доверяют «Белым каскам», а саму организацию уличали в фейковых публикациях об их якобы гуманитарных операциях.

Политизированная премия

«Нобелевская премия мира считается одной из самых важных для признания заслуг человека, однако в последние годы она стала зависеть от политики Евросоюза. Лидеры крупнейших стран стандартно вносятся в список претендентов, однако после того, какая волна критики обрушилась из-за того, что получивший ее Барак Обама стал организатором нескольких войн, комиссия вряд ли рискнёт отдать её действующему президенту США или России», — считает политолог Александр Бутшаковски.

«Велика вероятность, что члены Нобелевской комиссии перестраховались. В зависимости от того, какие силы будут диктовать политику в Евросоюзе к моменту вручения премии, они и назовут победителя. Для этого в списке такие противоречивые кандидаты: и Владимир Путин, и российские оппозиционеры, и Дональд Трамп, и его противники. Очень дальновидный ход», — добавил он.

Норвежский историк Йоахим Мсонгайр считает, что спекуляции за долгое время до вручения премии были начаты специально, чтобы вызвать общественный резонанс против политики Трампа.

«Список номинантов на Нобелевскую премию мира мы узнаем только через 50 лет. К тому времени эта информация станет историческим фактом, не более. Поэтому допускать спекуляции очень выгодно. Сейчас фаворитом назвали главного противника Трампа, чтобы нанести удар по его авторитету», — заявил он.

Напомним, победителей Нобелевской премии мира комиссия назовёт не ранее октября на специальном заседании.