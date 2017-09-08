Трамп примет верительные грамоты у нового посла России

Президент США Дональд Трамп примет в пятницу нового российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Церемония вручения верительных грамот пройдет в Белом доме.

Об этом РИА Новости сообщил в четверг высокопоставленный представитель администрации США, а позднее подтвердило российское посольство.

В церемонии передачи верительных грамот президенту также примут участие послы других государств.

Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезду в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе.

Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.

С Америкой нужно говорить

Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

В этот же день власти США объявили о новых ограничительных мерах в отношении российских дипломатических объектов, закрыв генконсульство России в Сан-Франциско и два здания российского торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона «рейдерским захватом» российской дипломатической собственности.

Как рассказал РИА Новости представитель госдепа США, объявление новых контрмер не связано с приездом Антонова.

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Сам новый посол сообщил, что Россия будет действовать «спокойно и профессионально», без «истерических порывов».

По словам Антонова, сотрудники американских ведомств, оставшиеся от администрации предыдущего президента Барака Обамы, не до конца разрушили отношения с Россией, и еще есть сферы, где сотрудничество Москвы и Вашингтона процветает.

«Когда я готовился к поездке в США, я посещал очень многие ведомства. У меня было ощущение первоначально, что совсем все плохо с США. Но вы знаете, какое же было мое удивление, что я вдруг обнаружил, что у нас связи по линии некоторых ведомств процветают», — заявил Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

Высокопоставленный дипломат убежден, что с Америкой «не только можно, а нужно говорить».

«Какие бы ни были трудные времена, нужно разговаривать. Пускай лучше дипломаты сидят за столом переговоров, чем военные смотрят друг на друга через створ прицела. Мы будем спокойно, профессионально решать задачи, которые возникают в результате вот этой русофобской политики, которая досталась от администрации Обамы», — сказал Антонов.