Трамп ответил на обвинения канала FOX в адрес Путина

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В стране, где зарегистрировано 20 миллионов единиц огнестрельного оружия при населении в 319 миллионов, со всеми вытекающими из этого последствиями, продолжают обсуждать убийства в России.

Сегодня в США телеканал Fox News пустит в эфир свежее интервью президента Трампа, о деталях которого уже рассказали в издании The Washington Post. Ведущий Билли О’Рейли заявил, что руководство РФ убивает журналистов, этим лично руководит президент Путин. Громкие обвинения прозвучали после того, как Дональд Трамп заявил, что уважает российского президента: «I do respect him».

Трамп также ещё раз напомнил, что тандем Россия-США мог бы успешно победить мировой терроризм, что при любых раскладах налаживать контакт с Россией, это лучше, чем продолжать противостояние, в общем-то, всё та же его позиция, о которой он заявлял прежде.

Силовые структуры в России очень развиты, большая страна требует масштабной работы по её безопасности. Если бы власти РФ систематически отправляли на тот свет всех несогласных с их политикой журналистов, многих оппозиционных и так называемых либеральных СМИ уже бы просто не существовало. Это было бы сделано профессионально, на уровне спецслужб. И эта второсортная байка, давно не раз прозвучавшая из уст таких русофобов, как сенатор Джон Маккейн и прочие психбольные, оказалась единственным аргументом ведущего против России.

Не согласился с этой позицией и Тиллерсон в ходе слушаний в сенате. Он заявил, что для того, чтобы делать такие утверждения необходимо располагать информацией, фактами. Ни тех, ни других, которые могли бы подтвердить сказанное, не существует. И с чего бы это США так волновала судьба российских журналистов?

Вспомните информацию, которую донес до общественности Сноуден. Американские спецслужбы шпионят за рядовыми гражданами, не говоря уже об их шпионских действиях в адрес глав стран, в том числе и союзников. Даже Франсуа Олланд, что был на коротком поводке Обамы не смог скрывать недовольства. И много американских журналистов рассказали об этом? Многих ли из них теперь интересует, какие ещё преступления стоят за АНБ? Молчат в тряпочку и не вякают! Демократия, свобода слова по-американски, знаете ли, они такие.

И Трамп на этот счёт иллюзий не питает. «Вы полагаете, что наша страна столь невинна?», — отвечает он ведущему. И ответ на его вопрос риторический. Спецоперации США на Ближнем Востоке погубили жизни более двух миллионов человек, и это были не журналисты вовсе. Никто об этих жертвах в эфире американского телевидения давно не вспоминает, ещё бы, ведь когда вопрос касается интересов правительства США, они готовы переступать через нескончаемое количество трупов.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17068/-