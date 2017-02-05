Трамп ответил американскому журналисту на слова «Путин убийца»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News ответил на критику ведущего Fox News Билла О’Рейли в адрес российского лидера Владимира Путина. Выдержки из беседы приводит The Washington Post.

«Я уважаю его (Путина — прим. РВ). Я уважаю многих людей, что не означает, что я с ними в хороших отношениях», — заявил Трамп.

На что журналист крайне эмоционально ответил: «Но Путин убийца!»

«Убийц много. У нас много убийц. Думаете, наша страна так невинна?» — парировал Трамп.

Он добавил, что Штатам лучше быть с Россией в хороших отношениях, чем в состоянии перманентной конфронтации.

«Если Россия поможет нам в борьбе против ИГИЛ*, а это основной фронт в данный момент, и в борьбе против исламского терроризма по всему миру, разве это плохо?» — ответил Трамп вопросом на вопрос журналиста.

Интервью Трампа Fox News выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.