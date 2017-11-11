Трамп оказался не готов к переговорам с Путиным, — Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на приеме в честь лидеров саммита АТЭС в Дананге, отметив ее краткосрочность.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Трамп покинул зал, где проходил торжественный прием, до его окончания, во время ужина Путин и Трамп не общались. Лидеры стран просто поприветствовали друг друга рукопожатием.
«Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости. К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам», — написал Пушков в Twitter.
Также Пушков подчеркнул, что отношения между США и Россией «зависли на крайней точке маятника на отметке «минус».
«Сегодня ничто не способно заставить маятник начать обратное движение», — отметил сенатор.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510344983