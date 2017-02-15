Трамп объявил ЧС в Калифорнии из-за угрозы разрушения плотины

Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за угрозы разрушения самой высокой в стране плотины недалеко от города Оровилл. Об этом сообщил Белый дом.

Кроме того, глава государства дал поручение министерству национальной безопасности и Федеральному управлению по ЧС скоординировать действия по оказанию помощи в штате. «Президент объявил о чрезвычайной ситуации и дал распоряжение оказать федеральную поддержку штату из-за угрозы разрушения плотины», — говорится в сообщении администрации президента США.

Также американские СМИ сообщают, что Белый дом принял решение поддержать восстановление берега поврежденной в Оровилле плотины, а также помочь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что по оценкам Управления водных ресурсов штата Калифорния, ремонт основного водоотвода плотины может обойтись бюджету в сумму от $ 100 до 200 млн.

EADaily уже сообщало, что власти накануне объявили об эвакуации почти 200 тыс. жителей из населенных пунктов Мэрисвилл, Оливхерст, Уитленд, Лайв Ок, Пламас Лейк, Гридли, Оровилл, Юба-сити, которые может затопить в случае, если плотина будет разрушена напором воды.

Напомним, в штате прошли сильные дожди, после чего вода начала переливаться через плотину, а потом специалисты зафиксировали разрушение основного водосброса из-за эрозии.

Дамба в Оровилле была построена в 1960-х годах и является самой высокой в стране, ее высота достигает 230 метров.