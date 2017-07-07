Россия 

Трамп обещает позитивный результат от встречи с Путиным

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Трамп обещает позитивный результат от встречи с Путиным | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным принесет позитивный результат для Москвы и Вашингтона, передает CNN.

«Мы обсуждали различные вещи. Все идет хорошо. Это скажется позитивно для России и США», — сказал глава США, добавив, что для него честь — встретиться с Путиным.

Основная часть встречи Путина и Трампа прошла за закрытыми дверями.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499440526

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