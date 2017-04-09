Трамп обдумывает санкции против России за поддержку Асада

Президент США Дональд Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии, сообщила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы (администрация США — прим. ред.) будем обсуждать это и уже начали обсуждать», — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, «хочет ли президент более жестких санкций против России и Ирана».

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