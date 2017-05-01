Трамп не сделал шаг навстречу Москве, но для Путина это не проблема, — швейцарский телеканал

Внешнеполитические взгляды Дональда Трампа существенно изменились после победы на президентских выборах в США, передаёт SRF.

Российский лидер Владимир Путин, однако, не видит «большой трагедии» в том, что нынешний глава Белого дома так до сих пор и не сделал первый шаг навстречу Москве, отмечает корреспондент швейцарского телеканала Кристоф Францен.

Наш корреспондент в Москве Кристоф Францен. В России поначалу видели в Трампе друга. Внешняя политика президента Дональда Трампа, однако, отличается от внешней политики кандидата в президенты Дональда Трампа. Как на это смотрят в Кремле?

Кристофер Францен, корреспондент SRF: Я не думаю, что ситуация изменилась для Кремля кардинальным образом. Осенью большие надежды на Трампа возлагали в первую очередь государственные СМИ и члены парламента, которые занимались внешнеполитическими вопросами. Они полагали, что он мог в одностороннем порядке изменить свою позицию по Украине и Сирии в соответствии с позицией России.

Президент же Владимир Путин был с самого начала более сдержанным. Он всегда заявлял, что готов к сотрудничеству, но только в том случае, если американцы первыми сделают шаг навстречу России. Этого так и не произошло, но думаю, что для него (Путина. — прим. ред.) это не большая трагедия.

Здесь, однако, чувствуется неуверенность, когда речь заходит о том, насколько предсказуем Дональд Трамп: особенно если учитывать американские ракетные удары по сирийским правительственным войскам пару недель назад. В России они тогда вызвали волну негодования.

Сегодня же здесь надеются на ясность в отношениях. Эту ясность должна привнести первая встреча между Путиным и Трампом. Она может состояться в конце мая, ну, или самое позднее в июле на саммите G20 в Германии.

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