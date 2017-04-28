Трамп не исключил «большой конфликт с КНДР», но надеется на дипломатию

Президент США Дональд Трамп надеется, что все проблемы с Северной Кореей удастся решить по дипломатическим каналам, а лидер КНДР Ким Чен Ын проявит разумность. Об этом американский лидер рассказал в интервью Reuters, отметив, что рассчитывает и на помощь Китая в этом вопросе.

По словам Трампа, лидер КНР Си Цзиньпин делает все возможное для урегулирования северокорейской проблемы. Однако, по мнению президента США, дипломатических усилий может оказаться недостаточно. «Конечно, есть шанс, что все закончится большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Но мы хотим решить проблему дипломатическим путем, хотя это сложно», — сказал Трамп.

Он отметил, что считает лидера КНДР разумным человеком, хотя и добавил, что Ким Чен Ын пришел к власти «в очень молодом возрасте».

Ранее, как уже сообщало EADaily, стало известно, что официальный Пекин уведомил власти Северной Кореи о недопустимости проведения ядерных испытаний, а если они состоятся, то Китай введет односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.