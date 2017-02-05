Трамп намерен работать с Москвой и Киевом для восстановления мира «вдоль границы», — Белый дом

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко.

Как говорится в сообщении, Трамп заявил, что «мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ожидать Донецку? — советник Захарченко прокомментировал переговоры Порошенко и Трампа