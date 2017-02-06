Трамп намекнул на международное признание Республик Донбасса, — немецкие СМИ

Американский президент защитил Владимира Путина от критики, сравнив США с Россией, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Более того, в официальном заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора между Трампом и Порошенко есть двусмысленная формулировка, которая позволяет задуматься о возможном международном признании народных республик Донбасса, утверждает издание.

Ещё во время предвыборной борьбы Дональд Трамп не оставил никаких сомнений в том, что он восхищается российским президентом Владимиром Путиным за его силу, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Новый американский лидер огорошивает своими заявлениями даже давних союзников, таких как Австралия, однако до сих пор за ним не было замечено «ни слова критики в адрес путинской России».

В воскресенье американский телеканал показал интервью Трампа, в котором тот подтвердил, что уважает Путина. На возражение журналиста о том, что Путин — «убийца», новый президент США ответил: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна так уж невинна?»

Тем самым он сравнил образ действий российского президента с действиями США, чтобы отбиться от критики в адрес Путина, — такой метод обычно применяют на российском государственном телевидении, поясняет издание. «Канал RT (ранее Russia Today) широко осветил сравнение Трампа», — пишет Der Tagesspiegel.

Российские оппозиционеры, в частности проживающий в Нью-Йорке Гарри Каспаров, напротив, были в ужасе: по их мнению, это совершенно неправильное с точки зрения морали сопоставление и таким приёмом пользовалась ещё советская пропаганда.

Как сообщается в статье, недавние высказывания Трампа возродили опасения, что он сделает ставку на сближение США с Россией, «несмотря на российское военное вмешательство на Украине».

Заявления американского постпреда при ООН Никки Хейли многие восприняли как продолжение линии прежней американской администрации в том, что касается политики в отношении России: она раскритиковала «агрессивные» действия России на востоке Украины. Министр иностранных дел Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис в конгрессе США тоже не высказывались за смену курса в российской политике.

Кремль, напротив, демонстративно расхваливал первый телефонный разговор между Трампом и Путиным, подчёркивает немецкая газета. Президенты якобы договорились о партнёрском сотрудничестве во многих областях, в том числе в борьбе с терроризмом, в ближневосточной политике, по иранской ядерной программе и в украинском конфликте.

Как отмечает издание, в то время как Кремль опубликовал длинное заявление по поводу состоявшегося разговора, в Белом доме была представлена лишь очень скупая информация по этой теме.

Тем не менее стало ясно, что Трамп стремится к перезагрузке отношений с Россией: «Позитивный телефонный разговор был важным началом улучшения нуждающихся в восстановлении отношений между США и Россией».

Ни одна из сторон не сообщила о том, упоминалась ли в ходе разговора возможность ослабления антироссийских санкций США, введённых в связи с событиями на Украине, продолжает Der Tagesspiegel.

«Несмотря на это, близкие к государству российские СМИ ещё никогда не сообщали ни об одном американском президенте в таком позитивном ключе, как о Трампе», — подчёркивает автор статьи Клаудиа фон Зальцен.

В связи с этой новой близостью во многих европейских столицах с напряжением следят за отношением Трампа к украинскому конфликту, отмечается в статье. По утверждению издания, с 2014 года на Донбассе «против украинской армии» сражаются «сепаратисты, которых Россия напрямую поддерживает оружием, бойцами и деньгами».

В субботу Дональд Трамп впервые поговорил по телефону с украинским президентом Петром Порошенко. В заявлении Белого дома по этому поводу сказано, что Трамп провёл «очень хороший телефонный разговор» с Порошенко и обсудил в том числе «продолжительный конфликт Украины с Россией».

Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Украиной, Россией и другими затронутыми сторонами, чтобы помочь им восстановить мир по всей границе.

О возобновлении тяжёлых боёв на Донбассе в сообщении Белого дома не упоминалось. По словам Порошенко, во время разговора президенты выразили обеспокоенность резким возрастанием напряженности и гуманитарной обстановкой в Донбассе, а также высказались за немедленное восстановление режима прекращения огня. Однако в итоговом заявлении Белого дома об этом ничего не сказано, отмечает немецкая газета.

«Неясно также, почему Трамп хочет восстановить мир „вдоль границы“, — недоумевает автор статьи. — На границе между Украиной и Россией сейчас никаких военных действий не ведётся, фронт находится намного дальше к западу».

Так называемая «линия соприкосновения», проходящая между украинскими войсками и ополченцами, может быть названа границей лишь в том случае, если «Донецкая и Луганская народные республики будут признаны на международном уровне независимыми государствами», поясняет издание.

В соответствии с международным правом эти территории относятся к Украине. Однако, в отличие от американского постпреда при ООН, Дональд Трамп продолжает воздерживаться от критики России «за её вмешательство на Украине», подчёркивает Der Tagesspiegel.

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