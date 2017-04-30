Трамп имитирует агрессию, приняв правила игры, — Вассерман

Многие американцы голосовали в свое время за Дональда Трампа, чтобы к власти не пришла Хиллари Клинтон с ее агрессивной внешней политикой. Сегодня, спустя «сто дней Трампа», имеет смысл задаться вопросом: оказался ли Трамп лучше Клинтон? Является ли он более мирным президентом — или же напротив, более агрессивным?

На мой взгляд, «ста дней» у Трампа просто не было.

Вернее — были, но в том же смысле, что у Наполеона Карловича Бонапарта. Дело в том, что Бонапарт, строго говоря, пробыл у власти во второй раз 111 дней, но последние 11 были уже фактически попытками спасти хоть что-то после военного поражения и закончились тем, что он попросил убежища в Великобритании (и та действительно предоставила ему убежище, но на самом отдаленном из своих островов — острове Святой Елены в южной части Атлантического океана).

Но в политической традиции понятие «сто дней» закрепилось в значении «дайте политику сто дней на проведение своих планов в жизнь и в это время постарайтесь его не трогать».

На фото: Речь Трампа в Пенсильвании. 29 апреля 2017

Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster

Так вот: Трампу ста дней спокойствия не предоставили. Не предоставили даже одного дня. Его как истерически ругали до выборов, так и продолжили после, обвиняя во всех смертных грехах, и после вступления в должность каждый его шаг старательно блокируют.

Например, он взял список из шести «опасных» стран, подготовленный еще при Обаме (а опасны эти страны потому, что вследствие идущих там внутренних конфликтов значительная часть архивов этих стран недоступна или уничтожена, и поэтому официальные структуры этих стран вынуждены выдавать документы, не имея возможности доподлинно установить личность того, кому их выдают).

Список этих стран был составлен, повторюсь, еще при Обаме. И Трамп вполне здраво рассудил: если через эти страны могут проходить, мягко говоря, сомнительные личности, то надо заблокировать въезд для граждан этих стран до тех пор, пока не найдутся какие-то надежные способы проверки личностей.

Однако уже два варианта этого решения Трампа заблокированы провинциальными американскими судьями под, мягко говоря, надуманными предлогами. Например, судья Гавайских островов заявляет, что это решение ограничит туризм на Гаваи. Хотя, насколько можно судить, выходцы из этих шести проблемных стран составляют дай бог если тысяную долю туристского потока на Гаваи.

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А, скажем, обещанный Трампом проект об отмене обамовской системы медицинского страхования, несомненно, обладающей многочисленными недостатками (просто потому, что она пытается скрестить страховую и государственную медицину и, как обычно в таких случаях, взяла от обоих вариантов худшее) подготовили республиканцы, но сделали это так, что даже внутри республиканской партии оказалось множество противников этого проекта.

И поэтому получилось, что Трамп не исполнил это обещание, но не исполнил не по своей вине, а по вине однопартийцев.

Плюс к тому — продолжаются обвинения Трампа в том, что он агент Путина, что он против основных американских ценностей. В известном смысле, кстати, так и есть — он явно против того, что объявлено основными американскими ценностями в последние пару десятилетий. И он против них потому, что они явно противоречат тому, что было фундаментальными американскими ценностями на протяжении большей части истории этой страны и что, собственно, привело Америку к тому самому величию, которым они постоянно хвастаются и пользуются.

И вот в такой вот обстановке непрекращающегося пропагандистского давления Трамп, действительно, оказался вынужден во многом продолжать прежнюю американскую политику.

Но, насколько я могу судить, он эту политику проводит в качестве дымовой завесы. В том смысле, что он проводит остроагрессивные акции, но для достижения чисто пропагандистского, а не реального результата.

Например, удар по сирийскому военному аэродрому проведен так, что ущерб для Сирии оказался минимальным. И, судя по всему, российская противовоздушная оборона получила помимо всего прочего еще и прекрасную возможность потренироваться. Да, официально об этом не говорит никто, но косвенных признаков этого довольно много.

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Взаимоотношения с Северной Кореей развиваются в формате обмена угрозами, но, опять же, не какими бы то ни было реальными действиями. Кстати, династия Кимов насчитывает уже третье поколение и, как показывает обширный мировой опыт, монархии, накопившие такой опыт, чаще всего вполне вменяемы.

Собственно, еще основатель династии после импульсивного нападения на южную часть страны резко поумнел, когда испытал непредвиденные последствия нападения, и далее вел себя вполне спокойно и вменяемо. А уж внук основателя и подавно вполне здраво мыслит и действует. Так что опасности для окружающих север Кореи не представляет. А вот если на него нападут, ответить может очень серьёзно.

Некоторые эксперты полагают, что благодаря нестандартному использованию ядерных технологий КНДР может установить на каждой из своих сотен ракет ядерную боеголовку, а некоторые из этих ракет могут быть доставлены на дизель-электрических подводных лодках непосредственно к берегам Америки.

В таких условиях Трамп естественным образом ограничивается риторикой и бряцанием оружием.

Многочисленные же обвинения и призывы к поддержанию санкций против Российской Федерации Трамп производит тоже, насколько я могу судить, не для того, чтобы ослабить нашу страну, а чтобы ослабить оппозицию в своей стране.

Насколько я понимаю, он говорит о санкциях именно потому, что наша страна уже достаточно убедительно продемонстрировала способность устоять против них.

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На фото: Услуги покровительства

Фото: © РИА Новости. Виталий Подвицкий

И вот в свете всего этого я считаю, что Трамп не продолжает агрессивную внешнюю политику, а только имитирует ее — с тем чтобы ослабить внутреннюю критику и добиться возможности провести хоть что-нибудь из своих собственных планов, а не из планов своих противников.

Для нашей страны, да и для всего мира такая «имитационная агрессия» лучше, чем агрессия искренняя. И поэтому даже несостоявшийся в качестве действительного руководителя Трамп — лучше, чем Клинтон.

Анатолий Вассерман