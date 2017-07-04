Трамп и Путин проведут «нормальную двустороннюю встречу» 7 июля, — Белый дом 

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин проведут «нормальную двустороннюю встречу» 7 июля в Гамбурге, сообщил во вторник представитель Белого дома.

«Встреча между президентом Трампом и Путиным намечена на вторую половину дня пятницы, это будет нормальная двусторонняя встреча», — отметили в Белом доме.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Ранее как в Кремле, так и в Белом доме подтвердили проведение первой встречи двух лидеров «на полях» саммита.

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