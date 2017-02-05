Украина 

Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время, — Белый дом

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Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время, — Белый дом | Русская весна

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил в субботу Белый дом по итогам их телефонного разговора.

«Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали «очень хорошей».

По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17.00 по местному времени (01.00 мск воскресенья). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше. О продолжительности беседы в Белом доме не сообщили.

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Ранее сообщалось, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Также администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17—19 февраля.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486274563

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