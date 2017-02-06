Трамп и генсек НАТО обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре в воскресенье обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, сообщил Белый дом.
Читайте также: Столтенберг попросил пранкеров помочь НАТО вернуть базу в Киргизии (ВИДЕО)
«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в сообщении.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486351917