Трамп и генсек НАТО обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре в воскресенье обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

Читайте также: Столтенберг попросил пранкеров помочь НАТО вернуть базу в Киргизии (ВИДЕО)

«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в сообщении.