Украина 

Трамп и генсек НАТО обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине

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Трамп и генсек НАТО обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине | Русская весна

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре в воскресенье обсудили варианты мирного решения конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

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«Стороны обсудили возможности мирного решения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в сообщении.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486351917

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