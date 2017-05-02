Трамп готов встретиться с лидером КНДР, «если это будет уместно»

Для встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чене Ына пока нет условий, и если Пхеньян продолжит «свою жесткую политику», то переговоры вообще вряд ли состоятся. Об этом, как передает Bloomberg, завил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее американский президент Трамп заявил, что не исключает возможности проведения такой встречи. «Я бы с ним встретился, если это будет уместно», — сказал политик.

Как уже сообщало EADaily, Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «довольно умным малым». Он отказался уточнить, какие действия он предпримет, если Пхеньян не откажется от своей ядерной и ракетной программы.

«Если Китай сможет помочь нам с Северной Кореей и решить эту проблему, то это стоит того, чтобы заключить не самую лучшую для США сделку», — отметил американский президент.