Проишествия 

Трамп готов встретиться с лидером КНДР, «если это будет уместно»

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Иллюстрация: mycdn.me

Для встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чене Ына пока нет условий, и если Пхеньян продолжит «свою жесткую политику», то переговоры вообще вряд ли состоятся. Об этом, как передает Bloomberg, завил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее американский президент Трамп заявил, что не исключает возможности проведения такой встречи. «Я бы с ним встретился, если это будет уместно», — сказал политик.

Как уже сообщало EADaily, Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «довольно умным малым». Он отказался уточнить, какие действия он предпримет, если Пхеньян не откажется от своей ядерной и ракетной программы.

«Если Китай сможет помочь нам с Северной Кореей и решить эту проблему, то это стоит того, чтобы заключить не самую лучшую для США сделку», — отметил американский президент.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/05/02/tramp-gotov-vstretitsya-s-liderom-kndr-esli-eto-budet-umestno

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