Трамп: Американские СМИ мешают мне договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что американские СМИ мешают ему в процессе переговоров с Россией.

«Я люблю и умею договариваться, мне нравится этот процесс. Я не исключаю, что мне не удастся договориться с Путиным. Но я также хотел бы отметить, что лживые и фальшивые новости, подготовленные вами, только мешают процессу переговоров с Россией», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что было бы верным наладить отношения со странами, с которыми у США проблемы, в том числе и Россией.

Трамп заявил, что ему было бы легче работать в рамках жесткого подхода с Россией, но так как он должен действовать в интересах США, ему пришлось выбрать другой путь, даже несмотря на то, что для политика договариваться с Россией — это непопулярная мера.

«Мне было бы проще быть жёстким с Россией, но тогда у меня не получится договориться», — заявил президент США.

В то же время он не исключил, что Владимир Путин возможно уже не настроен на переговоры с ним. Но, как он считает, две ядерные державы должны взаимодействовать с друг другом, и «это не плохо, а хорошо».

Стоит отметить, что Трамп не включил Россию в число стран, с лидерами которых у него состоялся продуктивный разговор.

«Нам удалось продуктивно побеседовать с Соединенным Королевством, Израилем, Мексикой, Японией, Китаем и Канадой. Это было очень результативно», — заявил Трамп на пресс-конференции.

По его словам, у него был позитивный разговор с Путиным после инаугурации, но это ни о чем не говорит, поскольку было много аналогичных бесед.

«У нас был прекрасный разговор, в рамках которого Путин поздравил меня с победой на выборах. Но также поступили и другие лидеры стран, которые звонили мне», — отметил Трамп.

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Трамп посчитал нужным отдельно отметить, что его ничего не связывает с Россией, говоря о своем бизнесе.

«У меня нет активов в России, как нет и кредитов. Более того, я не заключал в России каких-либо сделок», — заявил Трамп.