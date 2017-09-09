Россия 

Трагедия в Югре: пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

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Трагедия в Югре: пассажирский поезд столкнулся с грузовиком | Русская весна

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В Нижневартовск госпитализировали 11 взрослых и двоих детей, рассказал руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Есть те, кто находится в крайне тяжелом состоянии. Со всеми пострадавшими работают медики», — добавил он.

Ранее источник в экстренных службах региона заявил о 15 пострадавших, в том числе четырех детях.

По данным спасателей, схода вагонов в результате столкновения не было. Поезд следовал по маршруту Адлер — Нижневартовск.

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути и столкнулся с седьмым вагоном состава.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504951014

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