Трагедия в Подмосковье: семилетний ребенок погиб, катаясь с горки
В Подмосковье произошло несчастье — погиб семилетний ребенок, катаясь с горки на «ватрушке». Трагедия произошла в лесном массиве у СНТ «Купавна» Ногинского района. Об этом сообщает ГСУ СУ по региону.
По предварительной информации, мальчик катался с горки на «ватрушке» и ударился головой о дерево. Ребенок скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр места трагедии и выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/tragediya-v-podmoskove-semiletniy-rebenok-pogib-katayas-s-gorki