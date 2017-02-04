Проишествия 

Трагедия в Подмосковье: семилетний ребенок погиб, катаясь с горки

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Иллюстрация ekomok-nn.ru

В Подмосковье произошло несчастье — погиб семилетний ребенок, катаясь с горки на «ватрушке». Трагедия произошла в лесном массиве у СНТ «Купавна» Ногинского района. Об этом сообщает ГСУ СУ по региону.

По предварительной информации, мальчик катался с горки на «ватрушке» и ударился головой о дерево. Ребенок скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят осмотр места трагедии и выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/tragediya-v-podmoskove-semiletniy-rebenok-pogib-katayas-s-gorki

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