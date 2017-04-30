Тоже мне, профессор нашелся

Почему блог преподавателя из Саратова взорвал интернет

Не будучи популярным блогером, профессор Саратовского госуниверситета, доктор философских наук Вера Афанасьева приобрела известность в Интернете.Ее пост «Пять причин, по которым не нужно становиться профессором» прочитало уже более 110 тысяч человек.

Выводы автора неутешительные, быть профессором сегодня — неинтересно, не престижно, невыгодно. Именно в такой последовательности. Подготовка огромного количества отчетов, канцелярщина, множество проверок и проверяющих не оставляют времени на занятия наукой и на студентов, которые тоже уже не те, что раньше: среди них все меньше желающих учиться и все больше тех, кто приходит в вуз, чтобы провести время и получить диплом.

Вдобавок профессор всего боится, прежде всего испортить отношения с начальством и остаться без работы. Саратовские коллеги, с которыми поговорил корреспондент «РГ», с мыслями, высказанными Верой Владимировной, в основном согласны, однако называть свои фамилии не хотят.

— Учебная нагрузка постоянно увеличивается, в то же время многие работы, которыми мы обязаны заниматься, в рейтинговой системе оценки нашего труда не учитываются.

Например, не оценивается работа преподавателей над студенческими статьями, хотя всем понятно, что она отнимает много времени. Раньше учитывались хотя бы победы студентов на научных конференциях, однако теперь и от этого отказались, в результате преподаватели не заинтересованы заниматься со студентами научной работой.

Участие в научных конференциях дает баллы, однако командировки в нашем вузе, да и во многих других, насколько я знаю, не оплачиваются, не учитывается в рейтинге работы преподавателей и подготовка отзывов на статьи и научные работы коллег, а это также отнимает много времени. А ведь преподавателю надо еще готовиться к лекциям, подбирать материалы — рассказывает доцент одного из саратовских вузов. Меняется не содержание, а форма.

Его коллега, профессор другого вуза, говорит, что ради исполнения указа о повышении зарплат, в ВУЗах идет сокращение ставок, в связи с этим нагрузка на преподавателей растет, хотя зарплата не поднимается.Постоянное изменение госстандартов образования (только что был «третий», теперь «три плюс», а на подходе «четвертый») приводит к тому, что преподаватели вынуждены постоянно переделывать учебные программы, тратя на это уйму времени.

— При этом меняется не содержание, а форма, чему мы учим студентов, чиновников не интересует, главное, чтобы отчитался правильно, — сетуют преподаватели.

Особенно много иронии у них вызывают пресловутые компетенции, которые педагоги с недавнего времени обязаны формировать у студентов. Например, в учебной программе преподаватель должен письменно отчитаться, как он собирается вырабатывать «компетенцию аналитического мышления» у студентов при изучении своего предмета.

— У Веры Владимировны острый стиль и язык, в жанре памфлета и гротеска она привлекла внимание к проблемам высшего образования, ничего плохого я в этом не вижу, — считает доцент Поволжского института управления РАНХиГС, член общественной палаты Саратовской области Александр Степанов.

Однако и с самим профессором ситуация вдруг стала развиваться в жанре гротеска, к ней пришел на работу сотрудник полиции, чтобы опросить в качестве свидетеля… по проверке о коррупции.

На философском факультете СГУ, где работает Вера Владимировна, факт проверки подтвердили, но попросили обратиться с письменным запросом в ректорат. Как рассказывает сама Вера Афанасьева, полицейский показал ей заявление в прокуратуру области от одного из местных изданий о проверке «фактов коррупции», якобы содержащихся в ее посте.

— Я не лингвист, чтобы разобраться в тексте, пусть специалисты проведут экспертизу, — так объяснил действия правоохранителей корреспонденту «РГ» прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Вера Афанасьева говорит, что не ожидала, что ее пост в блоге вызовет такой отклик в Интернете, и написала его, просто чтобы выразить то, о чем давно размышляла.

— Думаю, откликнулись, прежде всего, люди не равнодушные к будущему российского образования, от которого, я в этом убеждена, зависит и будущее нашей страны. И писала я не о коррупции в нашем вузе, а о невозможной канцелярщине, о нелепостях чиновничьего контроля, о тотальной нищете, — объясняет она.

Теперь профессор Афанасьева организовала в социальной сети группу «Проблемы образования и науки». За первые же сутки в нее записалось больше ста человек, многие из них преподаватели вузов из разных городов.

На страничке группы сообщается, что ее цель «выявление и обсуждение актуальных проблем российского образования и науки, а также поиск стратегий их решения». Ученые надеются, что их предложения услышит новое руководство Министерства образования РФ.

27.03.2017

Текст: Андрей Куликов

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Комментарии:

-Невозможная канцелярщина и стремление к тотальному контролю отравляют жизнь не только профессорам, но и — прежде всего — большинству госслужащих во всех сферах. То, что происходит последние 10 лет (а, может, и поболее), — просто вакханалия бюрократизма. Это не русский стиль управления. Начётничество и формализм, правит буква закона в ущерб духу. Фарисейство и приспособленчество — как результат. Тенденции усиливаются благодаря внедрению информационных технологий.

-Уважаемый, всё то, о чём Вы пишете, продолжает иметь место наверно с годов …60-х, а может и ещё раньше. Просто в советские времена это было всё-таки не так разрекламировано и доступно. Хотя, по признанию многих капстран, в 70-80-е годы, была создана действительно самая народная система образования. Но со времен «развитого социализма» наша система образования претерпела очень много псевдопреобразований. Сами методы управления «обновленной» системой остались прежними -с «современными» добавками в виде «виртуальных» составляющих. Ведь действующие чиновники управления системы образования, хотят выглядеть «на уровне». И в этом-то, наверное, и проявляется «русский» стиль управления.

-Очень точно сказано — меняется не содержание, а форма. Для чиновников это очень красиво звучит: «мы переходим со стандарта три на три +», «скоро появятся ФГОСы четвертого поколения» и т.п. Для непосвященных может, действительно, сложится впечатление, что образование у нас развивается семимильными шагами — истребитель четвертого поколения вот уже строим, а скоро уже и «фгос четвертого поколения» будет!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18357/-