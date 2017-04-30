Торнадо в Техасе: не менее пяти человек погибли, десятки пострадали

Как минимум пять человек погибли в результате серии торнадо, произошедших на северо-востоке штата Техас. Об этом в воскресенье 30 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на американский телеканал CBS.

По данным телеканала, три торнадо затронули регион во второй половине субботы, 29 апреля. По меньшей мере пять человек погибли, медики также госпитализировали более 50 человек.

Ранее в штатах Миссури и Оклахома из-за ливней и выхода рек из берегов власти объявили о введении режима ЧС и эвакуации жителей около 100 населенных пунктов и районов.