«Торгсин»: 6 серию показали онлайн по каналу «Россия-1» 12.04.17

«Торгсин» содержание 6 серии от 12.04.17

Молодая актриса Александра Бортич стала главной звездой сериала «Торгсин», показ которого канал «Россия 1» начал 10 апреля. В этом телефильме рассказывается о таком явлении, возникшем в СССР, как «Торгсины». Эти заведения собой представляли торговые точки, в которых велась торговля с иностранцами. В шестой серии этого телефильма зрители увидят как Серебров встречается с начальником НКВД Ягодой. Он высказывает в его адрес угрозу раскрыть общество «Кабуки», которое занимается преступной деятельностью. Виктор заявляет, что он пойдет на такой шаг, если его и Лиду и дальше будут беспокоить бандиты. Позднее в гостях у Ягоды оказывается бывшая любовница Сереброва. В разговоре с ним она предлагает свой план.

Встречаясь с Яровым, Виктор сообщает ему о том, что в живых осталась дочь князя и теперь находится рядом с ним, однако память к ней полностью не вернулась. В это же время у Лиды с каждым днем возникает все больше воспоминаний о её прошлой жизни. Девушке становится понятно, что Виктор является тем человеком, который имеет непосредственное отношение к гибели её семьи. Позднее брат главной героини, общаясь с ней, предлагает ей покинуть город и отправиться в Сибирь, чтобы начать новую жизнь.

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«Торгсин» 6 серия от 12.04.17 смотреть онлайн

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8314-torgsin-6-seriyu-pokazali-onlayn-po-kanalu-rossiya-1-120417.html