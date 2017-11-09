Топовые публикации за 9 ноября: краткий обзор

Что значат уроки русской революции для современного Запада

Мировые СМИ широко обсуждают 100-летний юбилей Русской революции 1917 года. Можно выделить три основных направления в освещении этой темы: изложение исторической канвы революционных событий, обсуждение проблемы Русской революции 1917 года и современной постсоветской российской идентичности и самая интересная — это тема актуальности Русской революции 1917 года для современности. Предлагаем вам ознакомиться с каждой из версий в нашем обзоре некоторых зарубежных изданий.

Чем закончится «языковое» противостояние федерального центра и Татарстана

В ответ на запрет принудительного изучения татарского языка в школах Татарстана, вынесенного прокуратурой, местные власти «встали в позу» и «подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законов республики». Власти Татарстана стремятся создать впечатление, что сумели «договориться» — им разрешили сохранить «принудиловку» по татарскому вопреки федеральному законодательству, ФГОС и поручениям Владимира Путина. Чем закончится это протвостояние — в нашем материале на эту тему.

За что собираются судить Пола Манафорта

Федеральный окружной судья США Эми Берман Джексон предложила начать 7 мая 2018 года судебный процесс против Пола Манафорта — бывшего главы избирательного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. Это первый видимый результат работы специального прокурора Роберта Мюллера. Какие еще имена фигурируют в материалах по «русскому» делу Манафорта, кого еще могут привлечь в качестве свидетелей и «подельников» — в материале аналитической редакции EADaily.

Еврокомиссия не может запретить «Северные потоки». Получится ли у нее усложнить их реализацию?

Еврокомиссия внесла предложения по изменению Газовой директивы ЕС, которые могут ударить по проектам. «Северный поток» и «Северный поток-2». Брюссель предлагает распространить действие Третьего энергопакета на все газопроводы, которые выходят на газовый рынок Евросоюза из третьих стран. Еврокомиссия настаивает, что эти меры не направлены против «Северного потока-2», а коснутся в том числе газопроводов из Алжира, Норвегии, Ливии, Туниса, Марокко и даже Великобритании, когда та покинет ЕС. Однако даже текст в виде вопросов-ответов говорит об обратном.

Саудовская Аравия зарабатывает на разогретом нефтяном рынке

В ноябре Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти почти на треть. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков говорит, что Эр-Рияд не нарушает соглашение ОПЕК+. По его мнению, королевство пытается заработать дополнительные деньги в условиях скачка цен на нефть. Много ли удастся заработать — читайте в материале EADaily.

«Три условия Путина» по Карабаху

Возможно ли мирное решение Карабахского конфликта и какова роль Москвы в мирном урегулировании? В статье EADaily политолог Эльхан Шахиноглу утверждает, что российский президент для «безоговорочного освобождения пяти районов вокруг Нагорного Карабаха» поставил перед Азербайджаном три условия.

На верном ли пути соглашение по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проговорился о видимых им параметрах будущего соглашения по миротворцам в Донбассе. Москва снова увидела в его противоречивых заявлениях отступление от Минских соглашений. А что же Киев?

Украинский посол хотел поссорить Россию с Сербией. Что ответил Белград.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, Россия использует сербский фактор для дестабилизации Балкан и уничтожения Европы. Реакция сербских политиков на эти обвинения была крайне эмоциональной и однозначной. Какой именно — читайте в материале EADaily.