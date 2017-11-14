Топовые публикации за 14 ноября: краткий обзор

Перейдет ли «союзник» Казахстан в стан противников России?

Каково будущее российско-казахстанских отношений? Можно спросить и так: каково будущее Казахстана? Именно в такой форме задают себе этот вопрос многие эксперты. Получают ответ и… оставляют его при себе: Казахстан — «союзник». Который, правда, методично прощупывает красную линию, за которой начинается стан противника, но не переходит её. Или уже давно перешел? Узнайте подробности на EADaily.

Правда о революции или революционная правда?

Западная пресса в эти юбилейные ноябрьские дни рвала и метала. По поводу 100-летия Русской революции авторитетные западные издания страстно обличали нынешнюю власть России в том, что та, дескать, недостаточно активно празднует этот знаменательный юбилей. На обвинения злопыхателей на страницах EADaily ответил директор по развитию нашего издания Виген Акопян.

Декоммунизация в Украине добралась до праздника 8 марта

Начиная с будущего года, на Украине в календаре праздничных дат может не оказаться Международного женского дня, поскольку «патриоты» Незалежной решили, что этот праздник является пережитком советского прошлого. Подробности.

Украине грозит коллапс правоохранительной системы

Создание в Киеве новой силовой структуры — Госбюро расследований (ГБР) можно считать проваленным. «Украинское ФБР», призванное расследовать преступления должностных лиц наивысшего уровня, забуксовал еще до того, как начал функционировать. О причинах читайте в нашем материале.

Науру и Абхазия — дружба навек

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с президентом Науру Бароном Вакой в Сухуме предложил создание Межпарламентской группы дружбы между Республикой Абхазия и Республикой Науру либо Группы друзей Абхазии, куда вошли бы Науру, Вануату, Тувалу, для лоббирования интересов Абхазии в этом регионе. Подробности читайте на EADaily.

Подтвердится ли «финансовый заговор» против Катара?

Отношения между Катаром и блоком арабских стран во главе Саудовской Аравии переживают глубокий кризис. В июне этого года «арабский квартет»

ввел против него санкции и установил транспортную блокаду. И вот новая напасть — власти в Дохе предполагают «заговор» Объединённых Арабских Эмиратов против финансовой системы полуостровного эмирата. Подробности в нашем материале.

Сбудутся ли «Каспийские мечтания» российского Правительства

Утвержденная Правительством РФ Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним вызывает большие сомнения по ряду параметров с учетом существующего положения дел с российскими портами Каспия. Что вызывает сомнения экспертов — читайте на EADaily.

Brexit в тупике

В переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза обозначился явственно кризис. В воскресенье, 12 ноября, главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье в интервью французскому изданию Journal du Dimanche предупредил, что все должны быть готовы к тому, что переговоры по Brexit окажутся неудачными. Если переговоры между Британией и ЕС будут прерваны, то тогда Brexit будет осуществляться по неуправляемому сценарию — «варианту жесткого Brexit». Что предусматривает такой вариант — в материале EADaily.

Российские «борцы с режимом» оказались не очень нужны в Латвии

Инициативная группа российских граждан, получивших временный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии в обмен на инвестиции, написала открытое письмо депутатам Сейма. Они обеспокоены проектом новых поправок в закон об иммиграции. Что вызвало тревогу у «борцов с режимом» — разъясним в нашем материале.

Латвия безнадежно больна

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс заявил, что зарплата в Латвии в два раза ниже, чем в других странах ЕС, работоспособные люди уезжают. По его мнению, все это делает страну больной, а власти ничего не предпринимают, чтобы спасти ее. Подробности в нашем материале.