Топовые публикации за 13 ноября: краткий обзор

Совместное заявление Путина и Трампа по Сирии

Во вьетнамском Дананге завершился саммит АТЭС. Ожидаемой двухсторонноей встречи лидеров России и США на ней так и не случилось. Однако и Москва, и Вашингтон дали положительную оценку достигнутым договоренностям. А по итогам саммита президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии.

Кто виноват в срыве встречи лидеров России и США на саммите АТЭС

Главной интригой прошедшего саммита АТЭС во Вьетнаме был вопрос о возможности двусторонней встречи лидеров России и США. На этот счет то и дело приходили противоречивые сообщения. Интрига сохранялась до последнего и все же встреча не состоялась. Почему? EADeaily публикует мнение пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, высказанные им по этому поводу.

Китай уравновесит российский газ СПГ из Аляски

Во время визита Дональда Трампа в Пекин государственные учреждения и компании Китая и США подписали соглашение о совместном развитии «Аляска СПГ». В российских СМИ проект стоимостью $ 43 млрд. уже назвали альтернативой «Силе Сибири». Станет ли этот проект самым большым шагом к монетизации огромных запасов природного газа на Аляске — узнайте из статьи EADaily.

Литва может сократить любые расходы, кроме расходов на армию

Глава министерства финансов Литвы Вилюс Шапока заявил, что в бюджете республики на 2018 год возможна любая коррекция, кроме изменений расходов на нужды военного ведомства. А коррекция вполне вероятна, так как сегодня экономика Литвы практически полностью зависит от дотаций Евросоюза. И что случится, если Брюссель кардинально сократит помощь этой прибалтийской республике, какие отрасли пострадают в первую очередь — ответы в материале EADaily.

Политика Трампа ведет к атмосфере неуверенности

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире телеканала ZDF выдвинул в адрес президента США Дональда Трампа ряд обвинений. В чем именно заключаются претензии главы немецкого внешнеполитического ведомства — читайте на сайте EADaily.

Какова судьба дальнейших отношений Сербии с Косово. Мнение эксперта

Президент Сербии Александр Вучич объявил новую фазу «внутреннего диалога о Косово». Свои инициативы по решению вопроса статуса Косово президент обещал озвучить в марте 2018 года, после того, как услышит мнение общественности. Пока эксперты гадают, что именно предложит Вучич, свое мнение о том, каково значение этого события и какую платформу по Косово Александр Вучич представит в марте, высказал EADaily сербский политолог и социолог Слободан Антонич.

Британия не сможет помешать России принять участие в Олимпиаде 2018 года

Британские официальные лица серьёзно обеспокоены участием российских спортсменов в Олимпиаде, однако из-за «эффективной пиар-кампании Москвы» они оказались «бессильны» каким-либо образом вмешаться в происходящее. EADaily предлагает выдержки из статьи британской The Independent на эту тему.

Грузия на пороге перемен

Правительство Грузии находится на пороге масштабных структурных и кадровых изменений. По имеющейся информации, планируется объединение нескольких министерств, а вместо имеющихся 18 останется 13. подробности читайте в материале EADaily.