Топовые публикации за 12 ноября: краткий обзор

Перспективы украинско-польских отношений. Взгляд изнутри

Украинско-польские отношения пребывают в затяжном кризисе. Варшава сделала заявку на пересмотр консенсуса в отношениях между странами, достигнутого в 2003 году Леонидом Кучмой и Александром Квасьневским, подписавшими заявление «О примирении в 60‑ю годовщину трагических событий на Волыни». Каковы перспективы украинско-польских отношений, читайте в материале нашего киевского корреспондента.

Визит Трампа в Пекин закончился пшиком

Кроме контрактов на четверть триллиона долларов, Дональду Трампу после непродолжительного пребывания в Пекине похвалиться особенно нечем. Судя по всему, его надежды на то, что поездка в Китай станет исторической, высказанные накануне визита, так и останутся надеждами. Корреспондент EADaily уверен в этом.

В Болгарии вновь осквернили памятник советским воинам

В последнее время акты вандализма в отношении памятников советским воинам в Болгарии приобретают регулярный характер. Что случилось с исторической памятью у «братушек», какова реакция болгарского общества и отдельных политических сил на выходки вандалов читайте в нашем материале.

«Украина в огне». Последует ли продолжение

В 2016 году на экраны вышел документальный фильм Оливера Стоуна «Украина в огне» о «революции» 2014 года. Картина была показана телеканалами Германии, Франции, Италии, России, Бразилии, Израиля, Японии, Канады, США. И только в «свободной» Украине его запретили к показу. Между тем режиссер и продюсер фильма Игорь Лопатёнок не исключает, что в силу складывающейся в «незалежной» ситуации можно будет снять продолжение — фактуры хватит. Сегодня мы предлагаем большое эксклюзивное интервью с режиссером «Украины в огне».

Соглашение Армении и ЕС не является вызовом интересам России

Рамочное соглашение, которое Армения и Евросоюз намерены подписать в ближайшее время, не рассматривается официальными структурами России как вызов их интересам. Подобное мнение выразил российский политолог, доцент РГГУ Сергей Маркедонов. Подробности читайте в нашем материале.

«Взрывная» личная неприязнь

Поначалу причиной взрыва жилого дома в Ижевске, унесшего жизни семи человек следствие посчитало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Однако в свете последних открывшихся обстоятельств Следственный комитет переквалифицировал дело в «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Подробности в материале EADaily.

В Эстонии задались вопросом: «Когда начнется война с Россией?»

Русскоязычный дискуссионный клуб «Академия либерализма» провел в Таллине, в «Музее оккупации» дискуссию на тему «Когда начнется война с Россией?». Корреспондент EADaily сообщает подробности.

Абхазия обвинила власти Грузии в вандализме

Абхазия в очередной раз обвинила Грузию в том, что «все усилия ее руководства направлены не только на физическое уничтожение абхазского народа, но и на истребление его исторического прошлого, культурной самобытности и национальной идентичности». Что на сей раз стало причиной обвинений — читайте в материале нашего корреспондента.

Украинский депутат предложил конституционную реформу

В Украине хотят ограничить полномочия действующего президента страны Петра Порошенко. Кто выступил с такой инициативой и что она подразумевает — в материале EADaily

Кто пытается сорвать поставку германских субмарин

В нашей постоянной рубрике «Израиль в фокусе» мы предлагаем вашему вниманию статью писателя-публициста, общественного деятеля Марка Аврутина «Начало возрождения государства Израиля» опубликованной на страницах газеты «Еврейский Мир». Читайте подробности.