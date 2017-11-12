Топовые публикации за 12 ноября: краткий обзор
Перспективы украинско-польских отношений. Взгляд изнутри
Украинско-польские отношения пребывают в затяжном кризисе. Варшава сделала заявку на пересмотр консенсуса в отношениях между странами, достигнутого в 2003 году Леонидом Кучмой и Александром Квасьневским, подписавшими заявление «О примирении в 60‑ю годовщину трагических событий на Волыни». Каковы перспективы украинско-польских отношений, читайте в материале нашего киевского корреспондента.
Визит Трампа в Пекин закончился пшиком
Кроме контрактов на четверть триллиона долларов, Дональду Трампу после непродолжительного пребывания в Пекине похвалиться особенно нечем. Судя по всему, его надежды на то, что поездка в Китай станет исторической, высказанные накануне визита, так и останутся надеждами. Корреспондент EADaily уверен в этом.
В Болгарии вновь осквернили памятник советским воинам
В последнее время акты вандализма в отношении памятников советским воинам в Болгарии приобретают регулярный характер. Что случилось с исторической памятью у «братушек», какова реакция болгарского общества и отдельных политических сил на выходки вандалов читайте в нашем материале.
«Украина в огне». Последует ли продолжение
В 2016 году на экраны вышел документальный фильм Оливера Стоуна «Украина в огне» о «революции» 2014 года. Картина была показана телеканалами Германии, Франции, Италии, России, Бразилии, Израиля, Японии, Канады, США. И только в «свободной» Украине его запретили к показу. Между тем режиссер и продюсер фильма Игорь Лопатёнок не исключает, что в силу складывающейся в «незалежной» ситуации можно будет снять продолжение — фактуры хватит. Сегодня мы предлагаем большое эксклюзивное интервью с режиссером «Украины в огне».
Соглашение Армении и ЕС не является вызовом интересам России
Рамочное соглашение, которое Армения и Евросоюз намерены подписать в ближайшее время, не рассматривается официальными структурами России как вызов их интересам. Подобное мнение выразил российский политолог, доцент РГГУ Сергей Маркедонов. Подробности читайте в нашем материале.
«Взрывная» личная неприязнь
Поначалу причиной взрыва жилого дома в Ижевске, унесшего жизни семи человек следствие посчитало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Однако в свете последних открывшихся обстоятельств Следственный комитет переквалифицировал дело в «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Подробности в материале EADaily.
В Эстонии задались вопросом: «Когда начнется война с Россией?»
Русскоязычный дискуссионный клуб «Академия либерализма» провел в Таллине, в «Музее оккупации» дискуссию на тему «Когда начнется война с Россией?». Корреспондент EADaily сообщает подробности.
Абхазия обвинила власти Грузии в вандализме
Абхазия в очередной раз обвинила Грузию в том, что «все усилия ее руководства направлены не только на физическое уничтожение абхазского народа, но и на истребление его исторического прошлого, культурной самобытности и национальной идентичности». Что на сей раз стало причиной обвинений — читайте в материале нашего корреспондента.
Украинский депутат предложил конституционную реформу
В Украине хотят ограничить полномочия действующего президента страны Петра Порошенко. Кто выступил с такой инициативой и что она подразумевает — в материале EADaily
Кто пытается сорвать поставку германских субмарин
В нашей постоянной рубрике «Израиль в фокусе» мы предлагаем вашему вниманию статью писателя-публициста, общественного деятеля Марка Аврутина «Начало возрождения государства Израиля» опубликованной на страницах газеты «Еврейский Мир». Читайте подробности.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/11/12/topovye-publikacii-za-12-noyabrya-kratkiy-obzor