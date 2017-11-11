Топовые публикации за 11 ноября: краткий обзор

Безвизовая мечта Грузии и неутешительные миграционные последствия

28 марта 2017 года ЕС официально задействовал безвизовый режим для граждан Грузии. Этот день был долгожданным, властям удалось не только прорубить окно в Европу, но и широко распахнуть двери парадного подъезда. Какие последствия повлек за собой безвиз для этой кавказской республики читайте в специальном материале Ираклия Чхеидзе из Тбилиси.

На чем основаны армяно-российские отношения

Союз между Ереваном и Москвой основываются не на взаимной симпатии или цивилизационных ценностях, а на реальных интересах. Об этом, а также о месте Армения между ЕАЭС и ЕС читайте в материале с полей форума «Евразийский экономический союз и Европейский союз: Армянский фактор».

Почему США не радует конец Халифата в Сирии

Освобождение Абу-Кемаля имеет большое значение, потому что говорит о крахе террористической группировки ИГИЛ во всём регионе. Однако в Вашингтоне не спешат радоваться по этому поводу и даже пытаются помешать освобождению территорий по обе стороны сирийско-иракской границы. О причинах такого отношения США к несомненным успехам антитеррористических сил читайте в материале EADaily.

Саудовский богослов благословил верующих молиться в любых храмах

Известный богослов Саудовской Аравии Абдулла бен Сулейман аль-Манеа, который является членом Совета высших богословов королевства, издал фетву — предписание для мусульман, в котором разрешается молиться как в шиитских, так и в суфийских мечетях, а также в церквях и синагогах. О причинах такой неожиданной веротерпимости — в нашем материале.

Крым за неделю

На уходящей неделе в Крыму собирали друзей из разных стран, обсуждали банки и боролись с санкциями. Центральной новостью стала трагическая смерть главы республиканского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофея Кураева.

Какие еще примечательные события произошли на полуострове читайте в обзоре EADaily.

Как живут бедняки в самой богатой стране мира

Так ли благополучны дела в США, как это принято считать? Почему ключевым элементом избирательной кампании Трампа стало утверждение, что страна находится в плачевном состоянии. Трамп использовал настроения социального дискомфорта, распространенные в американском обществе, позиционировав себя единственным кандидатом, способным улучшить жизнь «простых американцев». Удается ли ему выполнять это свое предвыборное обещание — узнайте из статьи журналистов аналитического отдела EADaily.

В Литве считают, что компенсации евреям рассорят общество

Лидер правящего в Литве Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис считает, что выплата компенсаций евреям и их наследникам за утерянное в годы войны имущество рассорила бы общество. Подробнее о мотивах этой точки зрения Карбускиса — в нашем материале.