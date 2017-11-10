Топовые публикации за 10 ноября: краткий обзор

Что предложит Москва на саммите АТЕС

Сегодня во вьетнамском Дананге открывается юбилейный — 25-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. С какими идеями и предложениями примет участие в нем российская делегация? Накануне визита во Вьетнам российский лидер Владимир Путин озвучил некоторые из них в статье «ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». EADaily публикует полный текст материала.

«Переквалифицируется» ли ИГ на Иран?

Последние поражения ИГ (запрещена в РФ) по обе стороны иракско-сирийской границы ранее озвученные прогнозы о завершении разгрома «халифата» до конца текущего года всё меньше представляются нереалистичными. Возможен ли окончательный разгром террористических группировок, до каких пределов сожмется территория «халифата» под напором антитеррористических сил — читайте в материале EADaily.

«Новый план Маршалла» для Украины

Литва активно лоббирует в структурах ЕС «новый план Маршалла» для Украины. Литовские дипломаты и политики пообещали, что будут добиваться того, чтобы план помощи для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» ЕС. Что конкретно предусматривает этот план, на что рассчитывают в «незалежной» — читайте в материале нашего корреспондента.

Египет не форсирует вопрос возвращения российских туристов

С 2015 года после теракта против российского самолета с туристами над Синайским полуостровом страна пирамид закрыта для россиян. И хотя египетские власти прилагают немало усилий для восстановления турпотока из России, усиливая авиационную безопасность, Москва не торопится дать «добро» на возобновление чартерных перевозок. А как оценивают перспективы возвращения на курорты страны российских туристов в Каире — читайте на сайте EADaily.

Москва грозится запретить CNN

Если в США примут закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети «российский государственный видеоконтент», Россия может законодательно запретить включать телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения. Что заявил российский сенатор?

В Эстонии изобрели свою математику

Уроженцу Уругвая Марио Пиццоланти, проживающему в Эстонии с 1993 года, для поступления в Летную академию пришлось весной прошлого года сдать в центре Innove госэкзамен по математике. Экзаменаторы снизили ему оценку за то, что его решение не совпадало с предложенным в эстонских учебниках. А все дело в том, что «эстонская школьная математика имеет свою давнюю историю и сложившиеся традиции». Какие именно — читайте здесь.

Почему власти Болгарии игнорируют призывы Москвы не глумиться над памятью советских воинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвечает на просьбу корреспондента EADaily прокомментировать бурную реакцию болгарской общественности на ее слова о том, что в годы Второй мировой войны благодаря советским воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и спасти около 50 000 человек от гибели. Читайте ее ответ и комментарии по этому вопросу.

Туркмению ждет газовый тупик?

Россия вряд ли согласится на транзит туркменского газа в Европу и страны СНГ через свою территорию. Эксперты предполагают, что это может толкнуть Ашхабад в объятия Пекина. Но что ждет его в этих объятиях, не окажется ли он в глухом газовом тупике. Подробнее читайте в нашем материале.