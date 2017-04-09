«Томагавки» как бумеранги: Путин помогает Трампу разогнать «ястребов»?

Что же делает Трамп, попавший в логическую ловушку после «химической атаки», пишет «Журналистская правда».

Идёт на поводу у «ястребов»? Казалось бы — да. Но многое подсказывает, что это он искусно подставил их самих.

Теперь, когда первая шумиха вокруг американского удара крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат улеглась, необходимо задать довольно неочевидный вопрос: в кого на самом деле попали «Томагавки» — долетевшие и недолетевшие?

Странный вопрос, казалось бы: понятно, в кого — в самолеты Асада… в инфраструктуру аэродрома… возможно, в близлежащие деревни… или даже в российских военных.

Но, на самом деле, главная их жертва (и, как объясним чуть ниже, настоящая реальная цель) — «ястребы» в окружении Трампа, стремительно ухудшавшие отношения с Россией вопреки ещё такой недавней надежде на их нормализацию.

Есть несколько фактов, от которых можно с уверенностью отталкиваться в дальнейших рассуждениях.

Факт первый: Трамп, изначально не желавшей дальнейшей конфронтации с Россией, тем не менее оказался частичным заложником своего окружения, в котором, что весьма типично для высших американских военных кругов, собрались «ястребы»-русофобы.

Это лобби в Пентагоне удачно играло на прошлых тезисах Трампа — в частности, некогда ругавшего Обаму за излишнюю мягкость к Асаду после первых «химических атак» (кавычки, как вы понимаете, очень уместны), а теперь и самого попавшего в эту «дискурсионную ловушку» в уже изменившихся внешнеполитических обстоятельствах.

Новый президент США оказался «в шкуре Обамы» и не мог повторить его «ошибку», не потеряв лица.

Что же делает Трамп? Идёт на поводу у «ястребов»? Казалось бы — да. Но многое подсказывает, что не они подставили Трампа, а он — искусно подставил их самих.

Судите сами.

Факт второй: США заранее оповестили Россию об ударе. «США предупредили Россию о предстоящем ударе, и, возможно, если на базе находились российские специалисты, то их успели эвакуировать. Представитель Пентагона заявил, что во время планирования операции американские военные сделали все, чтобы избежать гибели российских и сирийских военных».

Заранее — это, конечно, не за пять минут, а как минимум, за пару часов.

Факт третий: до цели долетели не триумфальные 59 запущенных «Томагавков», а менее половины — 23. Об этом официально заявило наше Министерство Обороны, и этому есть многочисленные подтверждения.

Независимые источники тоже приводят интересные сведения:

И неопровержимые логические аргументы: «Среднестатистическая фотка здоровенного „томагавка“, упавшего на голову противника, свидетельствует о том, что даже при использовании кассетного боеприпаса, в относительной близости от места попадания земелька должна быть усыпана крупными шматками самой ракеты. Стабилизаторами, кусками движка, литиевыми батареями, осколками корпуса и т. д. А тут аж 23…

И никто, насколько я понимаю, не снял даже маленького кусочка „томагавка“».

И, наконец, то, что база Шайрат как работала, так и работает, и весь 90-миллионный фейерверк пошел коту под хвост: «Авиация Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики возобновила вылеты с правительственной базы Шайрат, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека в Лондоне.

„Сирийские военные самолеты взлетают с авиабазы, по которой совершили удар США“, — говорится в записи».

Факт четвёртый: у России была в Сирии техника, способная сбивать именно «Томагавки» — ракетно-пушечные ЗРК «Панцирь» (в силу военной секретности мы не знаем, сколько именно их туда передислоцировано). Перемещающиеся со скоростью 100 км/ч, они вполне могли после американского предупреждения успеть прибыть к Шайрату, занять позиции и сбить столько «Томагавков», сколько нужно.

Факт пятый: американские «ястребы», разумеется, упёрлись рогом, что удар был великолепно-эффективен, что все ракеты долетели, попали, поразили, уничтожили и так далее. Соответствующую картинку нарисовали и показали Трампу. Момент показа на фото в начале статьи.

Не одному мне показалось, что единственный молодой человек в числе присутствующих явно знает больше всех остальных и тревожно всматривается в лицо президента: поверил ли он?

И в самом деле, поверил ли Трамп «ястребам»? Или очень скоро окажется, что они зря были в этом уверены?

На днях в Москву едет с официальным визитом госсекретарь США Рекс Тиллерсон (которого Путин награждал в своё время орденом и, соответственно, с которым у него давнее знакомство).

Весьма вероятно, что в Кремле ему покажут фотографии — возможно, это будут некие выразительные фотографии сбитых «Томагавков» плюс прочие доказательства того, что эффективность удара была из рук вон низкой, а пентагонщики просто бессовестно «вешали лапшу на уши» своему Главнокомандующему.

Чтобы старина Рекс эти доказательства отвёз в Вашингтон, передал Трампу, а потом состоялась бы показательная порка агрессивных, но брехливых «ястребов» этими доказательствами. За чем, скорее всего, последует чистка этих эшелонов власти от мошенников, посмевших нагло обманывать своего президента.

Тем самым назойливое агрессивное лобби, мешающее новой стратегии Трампа по нормализации отношений с Путиным, получает сильнейший удар.

Потому что схема, в которую укладывается джентльменское американское предупреждение и наша предполагаемая моментальная работа ЗРК, уничтожившая более половины залпа ракет, может быть только такой, и никакой иной.

Трамп с нашей зенитно-ракетной помощью мог закрутить трёэтажную интригу против тех дурачков из американского истеблишмента, которые думали, что сумели спровоцировать и обхитрить его.

Вот в кого попали в реальности американские «Томагавки» — в тех, кто настаивал на их запуске.

В сети набирают популярность хештеги #Trump_Terrorist и #STOP_USA_TERROR

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Григорий Игнатов