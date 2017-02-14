«Точка кипения подошла»: «Небесную сотню» расстреливала оппозиция

Один из украинских национал-радикалов, по его собственному признанию — «укроп-каратель» в Национальной гвардии Украины Алим Яркулов, объявил, что дальше не желает мириться с нынешней украинской властью. Для свержения режима Петра Порошенко он начинает собирать команду патриотов из числа ветеранов карательной операции на Донбассе.

«Уважаемые други и недруги! Точка кипения моя подошла к краю, — пишет Яркулов в своем Facebook. — Я долго не хотел этого делать… У меня семья… дети… Но меня все зае… ало! Смотрю и плачу. Поэтому иду ва-банк! Официально заявляю! Власть — продажные пи… расы! Небесную сотню — расстреливала опозиция (Яныку — экс-президенту Украины Виктору Януковичу — прим. EADaily — это было невыгодно — он политический труп при таком раскладе), откройте глаза! Объявляю мобилизацию патриотов! Сам один я пыль. Мне нужна верная команда!».

«Пацаны! — призывает „укроп-каратель“ Яркулов. — Те кто воевал под моим командованием, те, кто не воевал, но готов, те кому не чужды понятия гордость, честь, отвага — Вы мне нужны! Мне нужно набрать хотя бы сотню и с нами будут считаться! Иначе нас задавят на взлете. Уверен, что к нам подключатся другие патриоты! Мужики! Давайте спасать страну! Давайте оставим детям и внукам гордую, богатую и независимую Украину! Не ссыте! Если Вам 30+ и Вы оставили потомков — Вам ко мне. Не бойтесь смерти. Умрем мы все рано или поздно! Но вопрос в том… как… где… и за что?».

Как сообщало EADaily, по результатам соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 34,3% украинцев считают события зимы 2014 года в Киеве незаконным вооруженным переворотом.