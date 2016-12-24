«Точь-в-точь» от 25.12.2016: эфир финала суперсезона покажут на Первом канале

«Точь-в-точь» от 25.12.2016: эфир финала, смотреть онлайн анонс. Появившись некоторое время назад в эфире Первого канала, программа «Точь-в-точь» полюбилась многим телезрителям. Им было интересно наблюдать за перевоплощениями участников, которые представали на сцене в образах известных артистов При этом они не только копировали внешность звезд российской и зарубежной эстрады, но и старались подражать голосу, чтобы сходство было максимальным.

«Точь-в-точь» от 25.12.2016: эфир финала, смотреть онлайн анонс. За время существования этого проекта у него появилось немало поклонников, которые наверняка не пропустят финал, который покажет Первый канал в своем эфире 25 декабря. Настоящей кульминацией сезона можно считать этот выпуск, поскольку каждый из участников программы свой самый яркий номер представит на суд телезрителей, а также судей, которые будут оценивать выступления. Как и в прошлые годы, яркие образы решатся примерить в финале и члены жюри. В этом году в его составе присутствует Геннадий Хазанов и Любовь Казарновская. Эту звездную компанию дополняют Леонид Ярмольник и Михаил Боярский. Если говорить об участниках финального выпуска, то на сцене зрители увидят перевоплощения известных артистов в исполнении Азизы, Родиона Газманова. Также свои способности копировать знаменитых певцов покажут Ирина Дубцова и Лада Дэнс. Кроме этого невероятные образы известных людей представят Евгений Дятлов, Дмитрий Колдун и др.

В финале зрители увидят образы группы «Любэ» и Лары Фабиан. Кроме того, участники представят образа Анны Герман и группы KISS. Один из участников покажет Николая Караченцева, а другой предстанет в образе Джареда Летто. Также на сцене в финальном выпуске можно будет увидеть образы Земфиры, а также Кристины Агилеры.

«Точь-в-точь» от 25.12.2016: эфир финала, смотреть онлайн анонс. Стоит напомнить, что весной 2014 года стартовал этот проект в эфире Первого канала. В первом сезоне победу одержали Ирина Дубцова и Никита Пресняков. В феврале 2015 года стартовал второй сезон. Продюсеры, увидев, какой популярностью у телеаудитории пользуется это шоу, решили не закрывать проект, а выпустили второй сезон. По его итогам Азиза была названа лучшей. Осенью 2015 в эфире Первого канала появились выпуски третьего сезона. «Суперсезоном» авторы шоу решили сделать четвертый сезон. Самые успешные представители предыдущих сезонов оказались среди участников 4 сезона популярного шоу. Финал проекта можно будет посмотреть на Первом канале 25 декабря в 14:30.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7919-toch-v-toch-ot-25122016-efir-finala-supersezona-pokazhut-na-pervom-kanale.html