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Ткачев: Укрепление рубля — удар по экономике России

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Ткачев: Укрепление рубля — удар по экономике России | Русская весна

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что укрепление рубля негативно влияет на российскую экономику.

В частности, он отметил, что крепкий рубль вредит экспорту сельскохозяйственной продукции.

«Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций — серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики», — сказал Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Россия рассчитывала продать излишки зерна после хорошего урожая за границу, но из-за укрепления рубля цены снижаются.

Тем не менее, он не считает нынешний курс рубля, в настоящее время торгующийся около 57 за доллар, катастрофой, хотя Ткачев назвал это «ударом по нашей национальной экономике».

По итогам прошлого года Россия собрала 119,1 млн тонн зерна, что на 13,7% выше уровня 2015 г. Объем урожая пшеницы составил 73,3 млн тонн.

При таком урожае планировалось экспортировать порядка 37,5 млн тонн зерновых.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1487246055

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